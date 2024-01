Prefeitura de Aquidauana anuncia Carnaval em Piraputanga

A Prefeitura de Aquidauana anunciou o Pirafolia! Carnaval super famoso do distrito de Piraputanga. A festa da 10ª edição do Carnaval mais animado da região será de 10 a 12 de fevereiro. A programação completa do Pirafolia ainda será anunciada pela prefeitura.

A festa é realizada pela Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Além de shows musicais, o evento também possui praça de alimentação e brinquedos para crianças. “É uma festa para todos, adultos, jovens e crianças. Além do lazer, o 7° PiraFolia também movimenta a economia local”, destacou o prefeito Odilon Ribeiro.

