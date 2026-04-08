Curso gratuito de marcenaria planejada abre vagas para jovens

Estão abertas inscrições para o curso de Marcenaria Planejada e Design, uma oportunidade totalmente gratuita voltada para jovens que desejam aprender uma profissão e ingressar no mercado de trabalho, resultado de uma parceria entre da Sejuv (Secretaria Executiva da Juventude) com a Escola Pau-Brasil

O curso é destinado a jovens de 18 a 25 anos e oferece uma formação intensiva com duração de 7 meses. Durante esse período, os alunos terão acesso a conteúdo práticos e teóricos, aprendendo técnicas de marcenaria, uso correto de maquinários e ferramentas, além de desenvolver habilidades essenciais para atuação na área. As aulas serão ministradas por marceneiros profissionais, garantindo uma formação de qualidade e alinhada às exigências do mercado.

Além de gratuito, o curso também oferece suporte aos participantes, incluindo vale-transporte para aqueles que necessitam de deslocamento, assegurando ida e volta aos locais de aula.

As aulas serão realizadas na Escola Pau-Brasil, localizada na Rua Mirai, 700 – Jardim Morenão. Ao final da formação, os alunos já saem encaminhados para oportunidades no mercado de trabalho, ampliando suas chances de inserção profissional e geração de renda.

Os interessados podem se inscrever pelo link: bit.ly/escolapaubrasil ou obter mais informações pelo telefone (67) 3384-8400 e pelo WhatsApp (67) 99665-1185.