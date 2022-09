Águas em Ação nos Bairros leva atendimentos a moradores do Caiobá

Com mais de 120 atendimentos, a Águas Guariroba realizou no último sábado (24) a 1ª edição do “Águas em Ação nos Bairros” na Vila Fernanda, região do Caiobá, em Campo Grande. A ação tem como objetivo levar diversos serviços da concessionária até os bairros, entre eles negociação, parcelamento de débitos e cadastro na tarifa social.

Os atendimentos aconteceram na Associação de Moradores da Vila Fernanda e Região do Portal Caiobá, que também receberam exposição de hidrômetros, doação de mudas, oficina de plantio de mudas, além da área de lazer para crianças. O teatro da Guaribinha também foi uma das atrações desta primeira edição do Águas em Ação nos bairros.

O projeto foi desenvolvido para realizar uma ação mais completa, não apenas com os serviços de Tarifa e negociação, nas também com as equipes de serviços e manutenção, exposição de hidrômetros, com o objetivo de aproximar a empresa ainda mais das comunidades onde atua, como explica a coordenadora de responsabilidade social Águas Guariroba, Bia Rodrigues.

“O “Águas em Ação nos Bairros”, visa estreitar os laços com a população, disponibilizando os serviços concessionária para os usuários, diversão para as crianças, atividades socioambientais e culturais para a comunidade. Levar esta ação para a Vila Fernanda, região do Portal Caiobá, é mostrar que a concessionária está atenta às necessidades da população, disponibilizando os diversos atendimentos para moradores de uma região que mais procura a concessionária para solicitar serviços e atendimentos durante ações sociais.”, explica Bia.

Além de integrar o cronograma de ações da Coordenação de Responsabilidade Social da Águas Guariroba e o Programa Voluntariado da concessionária, o projeto também conta com a parceria das associações e lideranças de bairros em Campo Grande. Para o presidente da Associação de Moradores da Vila Fernanda, Carlos Alberto Romero, a parceria com a Águas Guariroba se destaca ao levar atendimentos diferenciados para uma região que possui comunidades em grande índice de vulnerabilidade.

“A parceria com a Águas Guariroba proporciona não só para a Vila Fernanda como também para a grande região do Caiobá uma condição de atendimento que valoriza e da atenção especial a comunidade, seja na negociação, parcelamento ou troca de informações. É mais uma ação de suma importância dentro de uma região com um índice de vulnerabilidade muito grande”, destaca Carlos.

Com informações da assessoria