Em destino a escoturismo, Bonito irá receber primeiro certificado do mundo em Carbono Neutro

A cidade de Bonito, distante a 245 de quilômetros de Campo Grande, irá receber nessa quinta-feira (15) a certificação das Nações Unidas para o Clima, do primeiro destino de ecoturismo do mundo em Carbono Neutro. O município é o primeiro em Mato Grosso do Sul e o segundo no país em receber o selo de neutralização de emissão de carbono com pouso vindo de Congonhas, em São Paulo.

O feito foi conquistado após a realização do voo em 2 de dezembro de 2021. Em janeiro, as ações para alcançar o objetivo foram intensificadas e em quatro meses foi calculado o volume de emissões que já são revertidas em créditos de carbono, inicialmente em uma área de floresta na Amazônia Legal. A ideia é seguir com o trabalho de manutenção e redução de boa parte das emissões.

Bruno Wendling, diretor presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul, responsável pela captação da empresa e do projeto, para que Bonito pudesse trabalhar no levantando das informações necessárias para a certificação, destacou a importância de todo o processo.

“Bonito se tornar o primeiro destino de ecoturismo do mundo Carbono Neutro mostra a força desse destino, mostra o trabalho incrível que vem sendo realizado aí há décadas, em prol também dos ativos naturais e agora passa por um próximo nível, de um compromisso, porque essa certificação, muito mais que uma premiação, é um compromisso ainda maior do destino com a redução do carbono, entre outras ações que tornam o município mais responsável, como a redução da produção de lixo, a substituição do plástico, enfim, a certificação realmente é importante e verdadeira, porque é o município hoje, que melhor trabalha as práticas de conservação”, disse.

Certificação

A certificação será realizada no Sesc Bonito, nesta quinta-feira (15), a partir das 18h30.

