Governo repassa mais de R$ 10 mil em compra de uniformes e material escolar

O mês de janeiro para os estudantes é sinônimo de férias e descanso, mas muitos já se preparam para o retorno das aulas na rede pública de ensino de Mato Grosso do Sul, mesmo com o retorno apenas para fevereiro. Para alguns alunos este é o momento de pensar na entrega de uniformes e do material escolar.

Na REE (Rede Estadual de Ensino) o Governo do Estado já tem contratos firmados com fornecedores para realizar a entrega de 486 mil uniformes e mais 192,8 mil kits escolas, contendo vários itens. As na REE devem começar no dia 23 de fevereiro para alunos e a partir do dia 13 para professores, para jornada formativa.

O investimento para uniformes chegou a casa dos R$ 11,3 milhões, para a compra de 364.012 camisetas e 90 mil bermudas. Cada estudante da Rede Estadual tem direito a duas camisetas e para os que estão nos anos finais do Ensino Fundamental, também recebem uma bermuda.

Já os estudantes das escolas cívicos militares, terão o direito a receber dois conjuntos especiais, compostos por uma jaqueta e calça, complementando o kit de contém duas camisetas e uma bermuda tradicionais.

Os kits de material escolar também são divididos em ensino fundamental e médio: para os primeiros anos escolares, os kits são compostos de seis cadernos brochura, um caderno de cartografia (desenho), quatro lápis pretos, duas borrachas brancas, uma caixa de lápis de cor, um apontador de plástico com depósito, uma cola branca, uma régua, um caderno de caligrafia e uma tesoura. Para os anos finais do ensino fundamental o kit segue com semelhanças, apenas com a mudança dos cadernos, que serão três de 10 matéria no tamanho universitário e a adição de duas canetas esferográficas, um esquadro e um transferidor. Os kits para o Ensino Médio segue na mesma configuração.

Rede Municipal

A prefeitura de Campo Grande por meio da Semed (Secretaria Municipal de Educação) já divulgou que o retorno das aulas da Rede Municipal será em oito de fevereiro, após a jornada pedagógica voltada para os educadores, que será realizada entre 1º a sete de fevereiro. Com previsão de 200 dias letivos de acordo com o calendário acadêmico, o término das atividades escolares está marcado para o dia 18 de dezembro; os dias 19, 20 e 21 serão destinados para as provas de exame final. O encerramento do ano escolar está previsto para acontecer no dia 22 de dezembro de 2023. Nas Emeis, o término do ano letivo será no dia 21 de dezembro de 2023.

De acordo com a prefeitura, todos os alunos desde o grupo 1 (alunos de quatro meses) até o 9º ano do ensino fundamental das escolas urbanas e rurais e estudantes do EJA (Educação de Jovens e Adultos) receberão camiseta, bermuda, mochila, tênis e meia.

Para os alunos de escolas do campo, o kit também disponibiliza uma botina. Os itens de inverno (moletom, calça e jaqueta), serão distribuídos posteriormente.

Os kits de material escolar da rede municipal são compostos por lápis, tesoura, cola branca, lápis de cor, giz de cera, massa de modelar, agenda, cadernos, régua, cola colorida, apontador, borracha e tinta guache. Podem ocorrer variações de itens e quantidades de acordo com o ano escolar. A entrega será feita após o início do ano letivo.