Detentos promovem motim em Gameleira e policiais controlam com balas de borracha

Detentos fizeram um motim na tarde desta segunda-feira (23), na Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira, localizada na MS-455, área rural de Campo Grande. A rebelião só foi controlada por meio de balas de borracha disparadas por policiais.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, dois detentos incitaram outros presos a proferir palavras de baixo calão contra policias e logo o ambiente ficou incontrolável.

Os presos começaram a forçar as grades do presídio e, então conseguiram quebrar a grade de acesso à cela 2. disciplinar. Para conter o motim, foi necessário o uso da força e solicitado aos internos que retornassem à cela, mas sem sucesso.

O Cope (Comando de Operações Penitenciária) entrou para cessar o motim, momento em que os detentos começaram a jogar objetos contra os policiais, que precisaram disparar com a espingarda calibre 12, munição de elastômero. Um dos tiros atingiu um dos detentos mais agressivo, que havia incitado o motim. Ele recebeu atendimento médico na unidade e depois foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Cepol.

