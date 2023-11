MS Qualifica o Empreendedor promoverá workshops e cursos gratuitos a partir de amanhã

O projeto MS Qualifica e Senac promovem a partir desse sábado (11) cursos e workshops gratuitos. Todas as aulas e oficinas são presenciais e serão realizadas no Centro Estadual de Educação Profissional Prof. Maria de Lourdes Widal Roma – na Rua Anacá, 780 – Moreninha III.

O evento é uma realização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) por meio da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) como uma nova etapa do nova etapa do Plano de Qualificação Profissional para a Inclusão, Produtividade e o Emprego no Estado de Mato Grosso do Sul, o ‘MS Qualifica’.

Confira abaixo os horários e os cursos disponíveis:

CURSO/ WORKSHOP CARGA HORÁRIA ‘DATA DAS AULAS HORÁRIO DAS AULAS MARKETING PESSOAL PARA VENDEDORES: VOCÊ É O SEU MELHOR PRODUTO 15 horas 13, 14,16 e 17/11 13 às 17 horas PRIMEIROS SOCORROS 15 horas 13, 14,16 e 17/11 13 às 17 horas WORKSHOP: VENDA MAIS PELO WHATSAPP 8 horas 11/11/2023 7 às 17 horas WORKSHOP: BRANDING VOCÊ É A SUA MARCA 8 horas 11/11/2023 7 às 17 horas WORKSHOP: VENDA MAIS PELO INSTAGRAM 8 horas 11/11/2023 7 às 17 horas WORKSHOP: DESVENDANDO GOOGLE ADS 8 horas 11/11/2023 7 às 17 horas WORKSHOP: TIKTOK CRIANDO UM PERFIL PARA GERAR RESULTADOS 8 horas 11/11/2023 7 às 17 horas WORKSHOP: VENDA COM MAIS VÍDEOS CRIATIVOS 8 horas 11/11/2023 7 às 17 horas WORKSHOP: NOÇÕES DE VISUAL MERCHANDISING 8 horas 11/11/2023 7 às 17 horas FOTOGRAFIA COM O CELULAR: CRIE E EDITE FOTOS INCRÍVEIS DOS SEUS PRODUTOS 8 horas 11/11/2023 7 às 17 horas WORKSHOP: APRESENTAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE 8 horas 11/11/2023 7 às 17 horas WORKSHOP: SOCIAL MÉDIA PLANEJANDO CONTAS EM REDES SOCIAIS 8 horas 11/11/2023 7 às 17 horas ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO P/ VENDEDOR 15 horas 13, 14,16 e 17/11 13 às 17 horas VENDAS DE ALTA PERFORMANCE 15 horas 13, 14, 16 e 17 /11 13 às 17 horas GERÊNCIA DE LOJA 15 horas 13, 14,16 e 17/11 13 às 17 horas

As inscrições podem ser feitas por telefone de segunda a sexta pelo número (67) 3314-9010, ou presencialmente no endereço na CEEP Prof. Maria de Lourdes Widal Roma. As vagas são abertas ao público, mas desempregados maiores de 18 anos tem prioridade.

Serviço

O Senac tem duas unidades em Campo Grande e mais seis espalhadas em todo o estado nas cidades de Corumbá, Dourados, Três Lagoas, Ponta Porã. O Senac também promove cursos na modalidade EAD (Ensino à Distância) e atenderam a 69 municípios no estado no ano passado.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram