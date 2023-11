Após psoríase, empresário lança livro motivacional

Após um árduo tratamento contra a psoríase, campo-grandense lança livro com intuito de ajudar pessoas a enfrentarem o diagnóstico

Após uma dura jornada de tratamentos contra a psoríase, o empresário e empreendedor Fernando Silva, que conquistou a remissão da doença, extrai o melhor de sua experiência e lança o livro “A Chave para Sair da Rotina e Alcançar Metas”. Esta obra marca sua estreia no ramo literário e, conforme ressalta Fernando, é realizada em prol de uma boa causa: ajudar pacientes a lidarem melhor com o diagnóstico de psoríase e transformarem suas vidas.

A psoríase é uma doença sistêmica, inflamatória, crônica e autoimune que causa lesões avermelhadas e que descamam a pele. Embora não seja uma autoinflamação comum, de acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Psoríase Brasil, cerca de 5 milhões de pessoas são acometidas pela doença. Natural de Goiânia, mas campo-grandense há um ano, o empreendedor Fernando explica que foi funcionário público por quase dez anos, período em que recebeu o diagnóstico da doença.

“Em 2007 eu me tornei funcionário público e a minha rotina era bem agitada, bem estressante. Tanto é que, em 2008, foi o ano que recebi o diagnóstico. A psoríase é uma doença que quem tem, sofre bastante. Desde então, o meu intuito é ajudar pessoas que foram diagnosticadas com a doença. Uma doença que, importante ressaltar, está muito relacionada ao emocional. Portanto, meu objetivo é ajudar as pessoas a equilibrar a parte emocional, o que, por sua vez, melhora a qualidade de vida e reduz os sintomas da psoríase”, afirma o empresário.

A partir de seus tratamentos médicos, psicológicos e os cursos de coaching que frequentou, ele resolveu escrever seu primeiro livro. Produzido e lançado de forma totalmente independente. Conforme Fernando defende, depositar energia no presente, em vez de remoer o passado ou preocupar-se com o futuro é fundamental para controlar a ansiedade e reduzir o estresse, e são essas técnicas de como conquistar o equilíbrio que Fernando trabalha em seu livro.

“É importante destacar que tudo o que compartilhei neste livro é baseado em experiências reais e práticas que deram resultados. Meu intuito com o livro não é apenas transmitir conhecimento, mas também inspirar as pessoas a agirem, definirem metas e planejarem o seu caminho para alcançar o que desejam na vida. A ação é a chave para a transformação. Paulo Vieira diz: “‘Tem poder quem age’. Isso se aplica ao significado da palavra ‘oração’. O ato de orar é pedir a Deus, mas também é necessário agir. Neste livro, ensino de maneira prática como as pessoas podem alcançar o que desejam, principalmente no âmbito emocional”, explica.

Vendas doadas para o instituto

Fernando decidiu que a venda do livro seria direcionada para auxiliar as pessoas com a doença, uma vez que os medicamentos para a psoríase são caros e o tratamento, embora oferecido pelo Estado, é de difícil acesso. A doença, que afeta a pele de maneira dolorosa, também afeta o bem- -estar emocional das pessoas que a possuem. Embora a psoríase seja uma doença que desafia a qualidade de vida, Fernando acredita que definir e perseguir metas pode fazer uma diferença significativa. Além disso, não contente apenas com a realização do livro, sua jornada o levou a fundar o Inie (Instituto Naves de Inteligência Emocional), mais um projeto com o propósito de ajudar pessoas que sofrem com a psoríase.

“Decidi também fundar o Inie (Instituto Naves de Inteligência Emocional) para ajudar essas pessoas, já que o tratamento é caro e quando mediado pelo Estado é demorado. Por isso todo o dinheiro arrecadado com as vendas vão direto para o instituto. O meu principal objetivo é ajudar as pessoas a melhorarem a qualidade de vida e, consequentemente, reduzirem os sintomas da psoríase. No decorrer da minha jornada, já desempenhei funções no setor público, enfrentei desafios com empresas que não tiveram êxito, mas hoje, sou um empreendedor, sou casado, tenho uma família maravilhosa e superei uma doença. Após aplicar essas estratégias, minha vida deu uma guinada incrível. Só tenho gratidão. E, como costumo afirmar, e menciono no livro: alguém sem metas é como um barco sem leme, sem rumo. Portanto, com base nas minhas experiências, escrevi esse livro que ensina como alcançar metas, como vencer a procrastinação e o que é necessário para planejar e conquistar esses objetivos”, destaca.

O livro de Fernando, “A Chave para Sair da Rotina e Alcançar Metas”, já está disponível na Amazon por R$ 10. Com o intuito de ajudar as pessoas a mudarem e promover uma melhor qualidade de vida, o dinheiro arrecadado vai para o instituto fundado pelo empreendedor localizado em Vila Resende, Goiânia-GO. Para mais informações, acesse: @fernandosilva.financas.

