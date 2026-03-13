Agetran divulga interdições no trânsito para este fim de semana; confira

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) divulgou as interdições programadas em vias de Campo Grande entre os dias 14 e 17 de março. As intervenções ocorrem devido à realização de obras, eventos esportivos e atividades comemorativas, podendo causar alterações no tráfego em alguns pontos da cidade.

A orientação da Agetran é para que os condutores redobrem a atenção e, sempre que possível, busquem rotas alternativas para evitar transtornos durante o período das interdições.

Confira abaixo os locais e horários das intervenções programadas:

DATA: 14/03/26 a 17/03/26

HORÁRIO: 08:00 às 17:00 H

LOCAL: Rua 14 de Julho com a Rua 15 de Novembro. (Bloqueio da calçada e 2 vagas de estacionamento).

MOTIVO: Obras

DATA: 14/03/26

HORÁRIO: 08:00 às 17:00 H

LOCAL: Rua Jacarepaguá entre as Ruas Cândida Lima de Barros e Avenida Ministro João Arinos. (Interdição parcial da via).

MOTIVO: Dia da Mulher (Road House).

DATA: 14/03/26 a 15/03/26

HORÁRIO: 08:30 às 12:00 H

LOCAL: Avenida Afonso Pena em frente ao Bioparque. (Somente recuo do estacionamento).

MOTIVO: Evento esportivo

DATA: 15/03/26

HORÁRIO: A partir das 07:00 H

LOCAL: Avenida Afonso Pena, entre o Bioparque e Avenida do Poeta.

MOTIVO: Corrida

A Agetran reforça a importância de atenção redobrada por parte dos condutores, respeitando a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito, para garantir a segurança e a fluidez do tráfego nas regiões afetadas.