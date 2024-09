Carros capotam um atrás do outro, na mesma curva, em estrada de Maracaju

Dois carros capotaram em sequência, nessa quarta-feira (4), em uma estrada de terra que dá acesso à escola agrícola na zona rural de Maracaju, distante 159 quilômetros de Campo Grande.

Conforme consta no boletim de ocorrência, o motorista que seguia em um VW/Gol contou que ao se aproximar do mini anel viário, perdeu o controle da direção em uma curva e capotou, parando às margens da via.

Outro condutor, que vinha logo atrás em um Ford Fiesta, passou observando o acidente e, na mesma curva, também perdeu o controle e capotou o veículo.

Ambos automóveis ficaram completamente destruídos. O motorista que estava no Fiesta precisou ser socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e levado para o pronto-socorro da cidade.

O outro envolvido no acidente não se feriu. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil da cidade como lesão corporal provocado pela própria vítima.

