MS é o segundo do Centro-Oeste com mais acesso à internet pelo programa Wi-Fi Brasil

Por Suelen Morales – Jornal O Estado MS

Durante sua agenda em Campo Grande, o presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) ressaltou que os indígenas estão cada vez mais interessados em acompanhar as mudanças tecnológicas e o desenvolvimento do país. “A maioria dos indígenas daqui querem o progresso e nós estamos colocando cada vez mais pontos de internet em suas aldeias”, afirmou em seu discurso.

O dado foi confirmado pelo programa do Governo Federal Wi-Fi Brasil, onde Mato Grosso do Sul aparece como o segundo Estado da região centro-oeste com mais acessos à internet, sendo 289 pontos em áreas rurais e urbanas. Quanto a conectividade em aldeias, o programa do Governo Federal Wi-Fi Brasil já chegou a 51% dos municípios da Região Centro-Oeste, sendo que Mato Grosso do Sul é o segundo Estado da região com mais acessos à internet, sendo 289 pontos que permite que os sul-mato-grossenses se conectem pela rede gratuitamente.

O maior número de pontos de inclusão digital do Wi-Fi Brasil da região está no Mato Grosso (376), seguido por Mato Grosso do Sul (289), Goiás (150) e pelo Distrito Federal (47). Os locais com acessos instalados recebem conexão com velocidades que alcançam 10, 15 ou 20 Mbps (megabites por segundo). Com o segundo maior número de Pontos de Inclusão, Mato Grosso do Sul possui 91% dos 289 pontos instalados em áreas rurais.

A partir do momento em que o MCom ativa o ponto de inclusão digital em uma comunidade, as pessoas passam a contar com acesso à internet gratuito e ilimitado. No Estado, os 289 pontos estão instalados em 76 municípios, sendo 263 pontos em áreas rurais e 26 no perímetro urbano. Ao todo, foram beneficiadas com o Wi-Fi Brasil 122 em escolas, 39 associações comunitária, 17 em unidades de saúde, 11 unidades de segurança pública (Postos de fronteira), 21 assentamentos, nove telecentro, sete aldeias indígenas e 55 outros pontos de conectividade.

“O programa é voltado, principalmente, para localidades onde há situação de vulnerabilidade social. Levar internet para um povoado ou comunidade com pouca ou nenhuma conexão, é também levar um serviço essencial para a população”, explicou o ministro das Comunicações, Fábio Faria. No Centro-Oeste, 424 escolas têm acesso à internet garantido pelo programa.

