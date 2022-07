Mulher é flagrada bêbada ao lado de criança de 1 ano no Jardim Sumatra

Uma mulher de 35 anos foi presa na madrugada de hoje (3), após ser flagrada dormindo dentro do carro ao lado de uma criança de 1 ano e 3 meses. O caso ocorreu na rua Augusta Rossini Guidi, no Jardim Sumatra, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender uma ocorrência em razão de haver uma motorista dormindo dentro do carro, com uma criança ao lado e o veículo estar parado no meio da rua.

As equipes, após muita insistência conseguiram acordar a mulher, que apresentava sinais de embriaguez, com olhos vermelhos, odor etílico, fala pastosa e sonolência. Após ser submetida ao teste do bafômetro, o resultado foi positivo de 1,07 miligramas de álcool por litro de sangue.

Durante checagem no sistema, contatou-se que a mulher não tinha habilitação e a documentação do carro estava atrasada. Quando as equipes foram até a residência da mulher, encontraram os outros filhos de 15, 11 e 3 anos, sozinhos.

A mulher contou que deixou os três filhos com a filha mais velha, de 18 anos e no momento a jovem não estava no local. Em seguida o Conselho Tutelar foi acionado e as crianças ficaram sob os cuidados da avó paterna.

