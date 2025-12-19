MS confirma três casos de gripe K

Boletim epidemiológico aponta que infecções registradas no Estado não têm relação com viagens internacionais

Na tarde desta sexta-feira (19), Mato Grosso do Sul confirmou três casos do subclado K da influenza, conforme dados divulgados pelo Ministério da Saúde Municipal de Saúde.

O subclado K faz parte de uma variante já conhecida do vírus influenza A (H3N2), que circula de forma sazonal. Os casos confirmados em MS envolvem uma mulher de 73 anos, residente em Campo Grande, um bebê de cinco meses, no município de Nioaque, e outra pessoa de 77 anos, em Ponta Porã. Entre os pacientes, dois são do sexo feminino e um do sexo masculino, sendo que apenas um apresentava comorbidades, como hipertensão arterial e diabetes.

Conforme a SES (Secretaria de Estado de Saúde), nenhum paciente encontra-se hospitalizado, todos estão recuperados. As investigações realizadas pelas autoridades de saúde indicam que nenhuma das infecções registradas no Estado possui histórico de viagem internacional.

No cenário nacional são quatro casos confirmados, sendo que três deles são todos no Mato Grosso do Sul. O quarto caso da variante no país foi registrado no Estado do Pará. A paciente é uma mulher adulta, estrangeira, e havia retornado recentemente de uma viagem às Ilhas Fiji, no Oceano Pacífico, sendo este o único caso associado a deslocamento internacional.

Para se prevenir contra a varienta, a orientação é basicamente a mesma para os casos de gripe, como higienização frequente das mãos, etiqueta respiratória e vacinação anual contra a gripe, disponibilizada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Pessoas com sintomas gripais devem procurar uma unidade de saúde para avaliação e acompanhamento do caso.

Em nota, a Secretária de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul informou

A SES (Secretaria de Estado de Saúde) informa que, considerando a Nota do Ministério da Saúde e o Alerta Epidemiológico emitido pelo Estado, foram detectadas três amostras do subclado K da Influenza A (H3N2) em Mato Grosso do Sul. Ressalta-se que não se tratam de casos suspeitos, uma vez que as amostras já foram confirmadas laboratorialmente.

As amostras foram inicialmente analisadas pelo Lacen/MS (Laboratório Central de Saúde Pública), que identificou a presença do vírus e encaminhou o material ao Instituto Adolfo Lutz (SP), laboratório de referência nacional, para realização do sequenciamento genético, conforme os protocolos estabelecidos pela vigilância em saúde.

Os pacientes confirmados são dos municípios de Campo Grande, Nioaque e Ponta Porã e têm idades de 5 meses, 73 anos e 77 anos, sendo dois do sexo feminino e um do sexo masculino. Dois pacientes não apresentavam comorbidades relatadas, enquanto um possuía histórico de hipertensão e diabetes. Nenhum paciente encontra-se hospitalizado, todos estão recuperados.

A SES reforça que devem ser mantidas as medidas de prevenção já recomendadas nos alertas epidemiológicos e nas notas técnicas vigentes. A vacinação contra a Influenza, ofertada anualmente em todo o país pelo SUS (Sistema Único de Saúde), permanece como a principal estratégia para a prevenção de casos graves, complicações e hospitalizações.

A Vigilância Estadual de Vírus Respiratórios atua de forma sensível, oportuna e devidamente estruturada, assegurando o monitoramento contínuo com o objetivo de proteger a saúde da população sul-mato-grossense.

