Mais de 13,3 mil pacotes de cigarros contrabandeados são apreendidos em distritos de Dourados e Douradina

Mercadorias avaliadas em R$ 1,1 milhão estavam armazenadas em imóveis usados como entrepostos

Um total de 13.350 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai foi apreendido na útlima quinta-feira (18) em dois distritos da região sul do Estado. As ocorrências foram registradas em Vila Vargas, distrito de Dourados, e em Cruzaltina, distrito de Douradina, onde imóveis vinham sendo utilizados para armazenar mercadorias de origem ilícita.

Além dos cigarros, também foram encontrados telefones celulares, aparelhos eletrônicos, roupas e produtos de perfumaria, caracterizando crimes de contrabando e descaminho. Os itens estavam distribuídos em dois pontos distintos, usados como entrepostos.

A localização das mercadorias ocorreu após uma denúncia anônima indicar o uso das residências para armazenamento ilegal. Durante a verificação, a grande quantidade de produtos foi confirmada, mas nenhuma pessoa foi presa durante a ação.

O material apreendido foi avaliado em aproximadamente R$ 1,1 milhão e encaminhado à Delegacia da Receita Federal em Ponta Porã, responsável pelos procedimentos administrativos e fiscais.

