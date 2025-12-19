Alems abre concurso para níveis médio e superior com salários de até R$ 8 mil

Edital prevê vagas imediatas e cadastro reserva; inscrições seguem até fevereiro, com taxas entre R$ 140 e R$ 180 e possibilidade de isenção

A Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) publicou o edital do novo concurso público para preenchimento de cargos efetivos e formação de cadastro reserva, com oportunidades para nível médio e nível superior. As remunerações iniciais chegam a cerca de R$ 8 mil, a depender do cargo, para jornadas de 40 horas semanais.

Para nível superior, o concurso oferece vagas para o cargo de Analista Legislativo em diversas áreas, como Administração, Arquitetura, Arquivologia, Assistência Social, Biblioteconomia, Cerimonial, Contabilidade, Controle Interno, Design Gráfico, Enfermagem, Engenharia Civil, Jornalismo, Psicologia, Publicidade, Tecnologia da Informação, entre outras especialidades. O valor da inscrição para esses cargos é de R$ 180.

Já para nível médio, há vagas para Técnico Legislativo, nas áreas Administrativa, Audiovisual, Fotografia, Informática, Motorista, Operação de Áudio, Polícia Legislativa, Refrigeração e Climatização e Tradução de Libras. A remuneração inicial para os cargos técnicos é de R$ 4.912,20, e a taxa de inscrição é de R$ 140.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Carlos Chagas, organizadora do certame, até o dia 2 de fevereiro de 2026. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

O edital também prevê isenção da taxa de inscrição para candidatos que se enquadrem nos critérios legais, como doadores de sangue, doadores de medula óssea, eleitores convocados pela Justiça Eleitoral, jurados que atuaram no Tribunal do Júri e pessoas em situação de vulnerabilidade prevista em lei. Os pedidos de isenção poderão ser solicitados entre os dias 12 e 16 de janeiro de 2026, com divulgação do resultado a partir de 27 de janeiro.

As vagas estão distribuídas entre ampla concorrência e cotas para pessoas com deficiência, candidatos negros e indígenas, conforme a legislação vigente. As provas objetivas serão aplicadas em datas e locais que ainda serão divulgados no cronograma oficial do concurso.

