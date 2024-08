Motoristas devem ter atenção redobrada nas rodovias em áreas de incêndio

Os incêndios florestais que assolam o Pantanal sul-mato-grossense continuam a se alastrar, causando destruição e colocando em risco a vida de moradores, fauna, flora e de todos que precisam trafegar pelas rodovias da região.

O SETLOG/MS (Sindicato das Empresas de Transporte e Logística de Mato Grosso do Sul) faz um alerta para todos os motoristas que precisam trafegar por estas áreas, destacando os perigos iminentes e as medidas de segurança que devem ser adotadas.

“Nessas condições os motoristas devem ficar mais atentos e não devem se arriscar quando não houver visibilidade na pista”, alerta Claudio Cavol, presidente do SETLOG/MS, que cita algumas medidas a serem adotadas, principalmente onde há incêndios próximas das rodovias como na BR 262, entre Miranda e Corumbá.

Dicas de Segurança

Fuga de animais – Além de deixarem os faróis acesos e de reduzir a velocidade do veículo, os motoristas devem prestar muita atenção à fuga de animais que podem invadir a pista. O risco de atropelamento é alto e é essencial estar preparado para frenagens bruscas.

Danos na pista: O calor intenso pode comprometer a estrutura das estradas, provocando rachaduras e outros danos que não são imediatamente visíveis. Além disso, árvores e outros detritos podem cair e bloquear o caminho.

Mantenha-se Informado: Antes de pegar a estrada, se informe das condições do trânsito nas regiões afetadas. A palavra de ordem é prudência nas áreas de risco.

Com Ascom SETLOG/MS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.