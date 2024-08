Veja como fica o tempo nesta tarde em Mato Grosso do Sul

A Capital amanheceu com o tempo nublado e temperaturas amenas na manhã de hoje (08). Segundo o meteorologista Natálio Abrão Filho no decorrer do dia as temperaturas devem cair devido a chegada de uma frente fria vinda do Sul do Estado.

Em Campo Grande a previsão é que os termômetros registrem temperaturas abaixo de 17 graus nesta noite.

Veja as temperaturas, umidade do ar e possibilidades de chuvas em MS

Iguatemi: temperaturas chegam a 16,3 graus;

Amambaí: 14,9 graus, com umidade relativa, 93% de nevoeiro e 5,4mm chuva

Ponta Porã: 13, 0 graus, com chuva de 13,8mm e umidade do ar em 97% com forte nevoeiro. O aeroporto da cidade permanece fechado.

Laguna: 14,7 graus com umidade do ar em 97% e 7,0mm chuva

Dourados: 16,6 graus, com 4,8mm chuva e umidade do ar em 88%.

Maracaju: 18,3 graus, chuva de 2,4mm e umidade do ar em 79%.

Corumbá: 15,7 graus, com 28,0mm de chuva até o momento, depois de 88 dias sem chuva.

Três Lagoas: calor de 31,1 graus, umidade do ar em 24% sem chuva desde final de abril.

Confira a nota da Aena sobre os aeroportos

Dois dos aeroportos administrados pela Aena no Mato Grosso do Sul, Campo Grande e Corumbá, estão operando dentro da normalidade nesta quinta-feira (8), com registros pontuais de neblina ou fumaça em algumas áreas. Não houve voos cancelados ou alternados até o momento.

Em Ponta Porã, onde a neblina está densa, um voo que chegaria às 13h50 de Campinas alternou para Campo Grande.

