Médico é indiciado por estupro e importunação sexual contra colegas de trabalho em Mato Grosso do Sul

Médico de 25 anos foi indiciado pela Polícia Civil de Maracaju, distante 153 quilômetros de Campo Grande, por estupro e importunação sexual contra cinco mulheres no final de 2023.

Conforme divulgado, a polícia tomou ciência de que um médico estaria praticando crimes sexuais contra colegas no próprio ambiente de trabalho. A primeira vítima, uma enfermeira, relatou que o autor tentou agarrá-la usando de violência, na intenção de praticar o ato libidinoso.

Ao ouvirem outras testemunhas, os investigadores descobriram que a prática era corriqueira no local, envolvendo importunação sexual através de elogios indecorosos, bem como uma tentativa de estupro em que também houve uso da violência.

Outras quatro mulheres, todas da área da saúde, relataram terem sido vítimas dos abusos, narrando várias ocasiões em que os crimes foram cometidos, inclusive em frente aos pacientes. Em uma das tentativas, o homem tocou na mulher na tentativa de praticar o ato sexual sem a concordância dela.

O profissional foi indiciado por um crime de estupro e por quatro delitos de importunação sexual. O caso foi encaminhado ao Poder Judiciário, que deve dar andamento no processo.

O hospital onde os crimes aconteceram afastou o médico de suas atividades, a fim de apurar a responsabilidade funcional e punir o funcionário na esfera administrativa.

A Polícia Civil de Maracaju reforça a importância do combate aos crimes sexuais e dispõe de canal de denúncias à comunidade, meio onde é garantido o sigilo absoluto do denunciante para informações de qualquer natureza: WhatsApp – (67) 9.9663-3977 e (67) 9.9973-3093.

