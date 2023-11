Rodada do Brasileirão se encerra com clássico entre Vasco x Botafogo

Vasco e Botafogo se enfrentam hoje (6), em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico acontece em São Januário, às 18h (de MS). A partida é crucial para as duas equipes

O Vasco chega de uma vitória sobre o Cuiabá e se manteve vivo na briga contra o rebaixamento. O time abre a zona, com 34 pontos. Vegetti volta ao time depois de cumprir suspensão. Em caso de vitória sobre o Botafogo, o time de Ramón Díaz vai deixar o Z-4 e ultrapassar o Cruzeiro, que perdeu para o Inter no domingo.

Já o Botafogo vive a pressão das últimas rodadas e vê seus adversários se aproximarem da liderança. O clube lidera com 59 pontos, mas chega pressionado após uma derrota de virada para o Palmeiras na última quarta-feira. A equipe de Lúcio Flávio abriu 3 a 0, mas perdeu por 4 a 3 no duelo direto. O time está sem vencer há três jogos e viu o Palmeiras encostar na segunda posição e igualar o número de pontos nesta rodada, ao vencer o Athletico-PR.

Onde assistir

A partida tem transmissão da TV Globo e do Premiere no pay-per-view.

Prováveis escalações

O Vasco deve ter apenas uma mudança contra o Botafogo. Pablo Vegetti, que cumpriu suspensão, volta ao time. A tendência é que Erick Marcus continue no ataque titular.

Time provável: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Medel, Lucas Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, Gabriel Pec, Erick Marcus e Vegetti

Já o Botafogo tem três desfalques para o clássico. O zagueiro Adryelson, expulso contra o Palmeiras, Victor Cuesta, que recebeu o terceiro cartão amarelo, e o volante Marlon, que também cumpre suspensão, estão fora do jogo. Com isso, a tendência é que Sampaio, Bastos e Danilo Barbosa ocupem as posições, respectivamente.

Time provável: Lucas Perri, Di Plácido, Philipe Sampaio, Bastos e Marçal; Danilo Barbosa, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares.

