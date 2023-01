Motorista que colidiu contra árvore morre três dias após ser internado

O motorista de 21 anos que bateu o carro contra uma árvore no último sábado (31), morreu na manhã desta terça-feira (03), após passar três dias internado na Santa Casa de Campo Grande. O acidente ocorreu na Avenida das Flores, em Sidrolândia, a 71 quilômetros da Capital.

Informações divulgada pelo portal Idest apontam que no dia do acidente, a vítima, identificada como Nilton Mendes, estava em uma festa com grupo de amigos. A noite o dono do veículo, uma Volkswagen Parati, saiu para comprar cervejas no centro da cidade e deixou a chave na ignição, após a saída do dono, Nilton decidiu dirigir o carro, mas acabou perdendo o controle da direção e colidiu contra a árvore.

Após o acidente as duas vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Elmíria Silvério Barbosa em Sidrolândia, mas devido à gravidade dos ferimentos eles foram transferidos para a Santa Casa de Campo Grande. Com o impacto do acidente o carro ficou completamente destruído.

