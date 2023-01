Alir Terra Lima é a primeira mulher a presidir a Santa Casa

Pela primeira vez, em 105 anos de existência, da Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande (ABCG), tem uma mulher na presidência. Alir Terra Lima assumiu como presidente da Santa Casa de Campo Grande na noite dessa segunda-feira, 2 de janeiro de 2023, no auditório “Carroceiro Zé Bonito”. E, com ela, também foram empossados para o triênio 2023/2025 o vice-presidente, Jary de Carvalho e Castro, o diretor-secretário, Heitor Miguel Scheibeler e seu adjunto, Ivan Araújo Brandão, o diretor de finanças João Nelson Lyrio e seu adjunto, Marcos Alceu da Silva Villalba. Além da Diretoria Corporativa, também assumiram os membros do Conselho de Fiscal e Comissão de Ética.

Durante o evento, houve apresentação do coral da Santa Casa sob regência do maestro Teófilo Rafael com o acompanhamento do maestro Luiz Carlos Castilho, no teclado elétrico, e a participação especial do tenor, Santiago Villalba, interpretando a música Hallelujah. Além disto, também teve a exibição do vídeo institucional do hospital Na oportunidade, a Diretoria Corporativa Santa Casa, em um ato de reconhecimento, prestigiou com a entrega do diploma de benemérito ao associado, senador Ruben Figueiró, que durante 49 anos contribuiu com os serviços filantrópicos em prol da manutenção do hospital.

A eleição das chapas que disputaram a administração da ABCG aconteceu em novembro de 2022 e dos 105 associados aptos a participarem, compareceram 88 à eleição. Sendo que a chapa “Por Amor à Santa Casa” foi eleita com 49 votos, enquanto a concorrente, “Nova Santa Casa”, obteve 39 votos.

Em seu discurso, a nova presidente declarou sua gratidão para Heitor Rodrigues Freire a que antecedeu, destacando o cumprimento de sua missão e sobre o compromisso da atual gestão em atender os sonhos e anseios dos que precisam de saúde com mais qualidade. “Para chegar a este fim, trabalharemos exaustivamente em equipe com todos os funcionários deste hospital para levar uma atenção especializada e focada na segurança e qualidade do atendimento ao paciente”, destacou Alir.

Após empossada, Alir Terra Lima também empossou os demais membros da equipe que compõem a nova Diretoria Corporativa da Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande (ABCG) e da Associação Amigos da Santa Casa (AASC), em que, no ato, assinaram o termo de posse e, consequentemente, perante a todos assumem o compromisso de desempenharem condignamente suas funções nos próximos três anos. Em seguida, assinaram pelo Conselho Fiscal, titulares e suplentes: Edson Alceu Lazzarotto, Valdir José Dall’angol Zanin, Renato Antônio Pereira de Souza e Renato Paganini.

Também assinaram o termo de posse como membros da Comissão de Ética em cumprimento ao disposto no art. 55 do estatuto da ABCG: Guilhermo Ramão Salazar, Juliana Claudia Honório Lyrio, Ascário Nantes, Sebastião Rodrigues Soares, José Rodrigues de Almeida, Luiz Orcírio Fialho Oliveira e Kei Uema.

