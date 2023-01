Motorista perde o controle do veículo e cai dentro de córrego

Um veículo, do modelo Gol, na cor branca, foi encontrado dentro do Córrego Prosa, na manhã desta segunda-feira (16), no cruzamento entre a rua Professor Luiz Alexandre de Oliveira e a rua Ivan Fernandes Pereira, ao lado do Parque das Nações Indígenas. O acidente aconteceu na madrugada de sábado (14) para domingo (15).

Conforme apuração, a motorista perdeu o controle do veículo, bateu nas proteções do córrego Prosa e caiu na vala. O local do acidente fica depois de uma curva acentuada ao lado do Shopping Campo Grande.

Na madrugada do acidente, pessoas que passavam pelo local, ajudaram a mulher a sair do córrego. O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) compareceu ao local e fez os primeiros socorros. A condutora, que não teve o nome divulgado, passa bem, apesar do susto e sem escoriações.

A hipótese é de que a condutora estava alcoolizada, uma vez que dentro do veículo foram encontradas duas garrafas de cerveja.

Somente nesta segunda-feira (16), o carro foi retirado do córrego pela seguradora. A frente do veículo ficou destruída e os airbags foram acionados durante a colisão. O veículo possui seguro, que cobrirá os custos do acidente. O Corpo de Bombeiro também compareceu ao local.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba

