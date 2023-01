Bairro fica sem energia após motorista colidir contra poste

Moradores de um bairro de Nova Andradina ficaram sem energia elétrica após um carro colidir contra um poste na principal avenida do Portal do Parque a 300km de Campo Grande. O acidente ocorreu na noite deste domingo (15), os ocupantes do veículo evadiram do local após o acidente e ainda não foram identificados.

Conforme o site Nova News, testemunhas que presenciaram o ocorrido relataram ter visto duas pessoas no veículo. Com o impacto, um dos airbags do chegou a ser acionado. Informações preliminares indicam que o motorista poderia estar embriagado, pois foram encontradas bebidas alcoólicas no interior do veículo.

O CBM (Corpo de Bombeiros Militar) e a Polícia Militar chegaram a ser acionados, contudo, ao chegar no local, os ocupantes haviam fugido. A polícia de Nova Andradina investiga as possíveis causas do acidente.

