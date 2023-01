Deficientes visuais podem receber conta de água da Sanesul em braille

Em 2012, visando inclusão e melhor atendimento dos clientes com deficiência visual, a Sanesul implantou a conta de água e esgoto em braille. Entretanto, a utilidade ainda é desconhecida por parte da população. O método é composto por sinais gravados em relevos, que permitem o registro de letras, números e qualquer outro tipo de símbolo necessário para a comunicação.

Fazer o pedido do documento neste formato é fácil. Basta solicitar o serviço em uma agência de atendimento da Sanesul ou telefonar para o SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor 24h, no número 0800 067 6010.

No dia da leitura, o cliente recebe a conta normal e no fim do mês o documento em braille. E qualquer cliente pode solicitar o serviço, sem nenhum custo.

O sistema

O sistema em Braille é um conjunto de códigos de alto relevo que representa todas as letras do alfabeto, números, símbolos aritméticos e etc.

O sistema é composto por seis pontos, divididos em duas colunas de três pontos, formando no total são 63 combinações diferentes, sendo cada um representante de um número e pontuação.

