David Miranda, ex-deputado federal, morre aos 37 anos

O ex-deputado federal David Miranda morreu no Rio na manhã desta terça-feira, aos 37 anos. Ele deixa o marido, o jornalista Glenn Greenwald, e três filhos. A morte foi confirmada por Glenn nas redes sociais.

“É com a mais profunda tristeza que eu comunico a morte do meu marido, David Miranda. Ele iria fazer 38 amanhã. Sua morte, no início desta manhã, ocorreu após uma batalha de 9 meses na UTI. Ele morreu em paz, cercado por nossos filhos, pela família e por amigos”, escreveu.

David Miranda estava há nove meses na UTI da Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. No dia 6 de agosto de 2022, o ex-deputado foi encaminhado ao hospital com fortes dores abdominais, posteriormente diagnosticadas como um quadro de infecção gastrointestinal que se tornou generalizada.

Miranda liderou a campanha em prol do asilo de Edward Snowden no Brasil e desempenhou um papel fundamental nessa iniciativa. Além disso, tornou-se o primeiro vereador LGBT eleito para a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Em 2018, obteve sucesso ao ser eleito como deputado federal pelo PSol.

No mês de março, o jornalista Glenn Greenwald, que é casado com Miranda, compartilhou em uma postagem nas redes sociais que Miranda estava consciente e capaz de manter conversas, apesar de ter passado por uma traqueostomia. No entanto, ele ainda dependia de um ventilador mecânico para auxiliar na sua respiração.

Políticos lamentam morte

Políticos e amigos lamentaram a morte do ex-deputado na manhã de hoje. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as deputadas Jandira Feghali e Erika Hilton, e outras personalidades se pronunciaram.

Meus sentimentos ao @ggreenwald e familiares pela perda de David Miranda. Um jovem de trajetória extraordinária que partiu cedo demais. — Lula (@LulaOficial) May 9, 2023

Nossos sentimentos a @ggreenwald e filhos pela perda precoce de seu companheiro, David Miranda, jovem e combativo colega de Parlamento, que nos deixou hoje, aos 37 anos. David foi uma referência na luta pela diversidade, contra o preconceito e direitos da juventude, e será sempre… — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) May 9, 2023

Acabo de receber a triste notícia do falecimento do colega David Miranda, ex Deputado Federal pelo PSOL e ativista LGBT. Meu abraço e solidariedade à seus familiares e amigos. Descanse em paz, David! — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) May 9, 2023

