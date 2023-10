Motorista morre de susto após pneu de caminhão se soltar e atingir veículo

Cesar Augusto Lira, de 55 anos, faleceu nesta semana após sofrer um acidente na BR-163, próximo ao município de Itaquiraí, a 413 quilômetros de Campo Grande. Segundo as investigações da Polícia Civil, o condutor se assustou após o pneu de um caminhão se desprender e atingir o capô do veículo.

O acidente aconteceu na última terça-feira (26), quando César conduzia o veículo Toyota Corolla, quando o pneu de um caminhão se desprendeu e atingiu o carro. De acordo com o site Edição MS, inicialmente, ninguém ficou ferido, havendo apenas danos materiais.

Minutos após o susto, a esposa de César que estava com ele na viagem, observou que o marido estava passando mal, apresentando uma coloração arroxeada no rosto. Uma médica que passava pela rodovia, presenciou a situação e iniciou os atendimentos, realizando massagem cardíaca até a chegada de uma ambulância da CCR MSVia.

A vítima foi encaminhada ao Hospital São Francisco, mas não resistiu, constatando o seu óbito.

Equipes da Polícia Civil foram acionadas para investigação. Em depoimento, a mulher de César relatou que a vítima tinha históricos de problemas cardíacos, mas mencionou aos policiais que houve casos de mortes súbitas na família.

