Bombeiros realizam buscas de possível vítima de afogamento no Rio Paraguai

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros estão neste exato momento, na região do porto da manga, nas margens do Rio Paraguai, em Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande, após receberem informações de um corpo boiando, vítima de afogamento.

O local onde estão sendo realizadas as buscas, é próximo a fazenda campanário. Equipes de mergulhadores e resgate estão no local, realizando vistorias na tentativa de encontrar a vítima possivelmente de afogamento.

