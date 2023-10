Corpo e homem é encontrado boiando nas águas do Rio Taquari

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto, na tarde de hoje (29), nas águas do Rio Taquari, em Coxim, a 253 quilômetros de Campo Grande. A vítima trajava apenas uma bermuda preta e estava sem camisa.

Conforme informações do site Edição MS, o homem tem 1,70 metro e tatuagens pelo corpo. No braço esquerdo, ele tem uma tatuagem com as escritas de nomes Carolina e Rosalina.

Segundo a Polícia Civil que esteve no local, pelo estado do corpo acredita-se que o homem estaria boiando há cerca de três a cinco dias. O corpo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e pela PMA (Polícia Militar Ambiental) e encaminhado ao IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), para análise e descobrir as causas da morte.

Segundo o site local, a Polícia Civil informou que tem informações recentes de desaparecidos na cidade, mas o caso será investigado para saber se a vítima se afogou ou foi desovada no local.

