Drive Thru promove economia criativa em Campo Grande

Entre os dias 14 a 16 de março será realizada o Drive Thru do descarte consciente de resíduos. Trat-se de uma ação do Governo de Mato Grosso do Sul, através da AGEMS (Agência de Regulação dos Serviços Públicos) e o do Imasul (Instituto de Meio Ambiente), em parceria com a startup Du Bem Sustentável. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância do descarte correto de resíduos, da preservação da água e da adoção de práticas sustentáveis.

No cenário atual, em que a conscientização ambiental e a responsabilidade social são cada vez mais importantes, iniciativas que promovem a sustentabilidade e o bem-estar da comunidade são essenciais. Um exemplo de mudança na cultura sustentável é o Drive Thru que, além de facilitar o descarte consciente de resíduos, o evento vai oferecer atividades para crianças, promoverá o empreendedorismo e impulsionará a economia criativa.

“Neste evento, que conta com o apoio da AGEMS, teremos a oportunidade de contribuir para a preservação do meio ambiente, promovendo a sustentabilidade. Traga seus objetos recicláveis para juntos fazermos a diferença em nossa cidade”, convida o diretor-presidente da AGEMS, Carlos Alberto de Assis.

De acordo com a diretora de saneamento da AGEMS, Iara Marchioretto, o Drive Thru é uma excelente iniciativa que não só facilita o descarte consciente de resíduos, mas também promove a sustentabilidade em diversas esferas.

Leia mais: 6ª edição do Drive Thru da Reciclagem acontece em novo endereço na Capital

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram