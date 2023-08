Atendimentos do Castramóvel na região central de Três Lagoas encerra hoje

Encerra nesta sexta-feira (18), a 55ª Etapa do Castramóvel, ação da Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que acontece na área central.

Nesta etapa o trailer da Prefeitura está localizado na região do Galpão da NOB, aos fundos de onde será realizada a Festa do Folclore. Além dos moradores do bairro, podem participar pessoas residentes do Interlagos, Lapa, Jardim Noroeste, Jardim Roriz e Jardim das Oliveiras.

Próxima Etapa

A 56ª etapa do Castramóvel será no bairro Chácara Eldorado, e ficará na Unidade de Saúde da Família – USF da localidade, na Rua Rogaciano Garcia Moreira, s/n.

Moradores dos bairros Jardim Capilé, Jardim Samanbaia, Jardim Eldorado, Jardim das Violetas, Jardim Imperial, Jardim Rodrigues, Jardim Nova Alvorada e Vila Verde, também poderão ser contemplados com os serviços disponibilizados pela SMS.

E vale lembrar que todos os serviços estão disponíveis somente para moradores dos bairros pertencentes a Etapa, mediante comprovante de residência. Para a castração é necessário agendamento prévio.

Serviço

55ª Etapa Castramóvel

Data: Até 18 de agosto

Local: Esplanada NOB

Endereço: Travessa Figueiredo – Entrada lateral da NOB

Horário: Das 7h às 17h

