Encontro Regional do Plano Estadual de Economia acontece amanhã em Corumbá

Corumbá recebe amanhã, quinta-feira (31), o Encontro Regional do Plano Estadual de Economia de Mato Grosso do Sul. A atividade – que é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Superintendência de Economia Criativa, em parceria com o Sebrae, o Sesc e a Prefeitura – será no Centro de Convenções do Pantanal, das 8h às 18 horas.

“MS + Criativo” é o programa que tem rodado Mato Grosso do Sul para construir o primeiro Plano Estadual de Economia Criativa do Estado. Com expertise no tema e uma carreira dedicada a alavancar a economia criativa em todo o País, o superintendente da pasta, Décio Coutinho, enfatiza o potencial de Mato Grosso do Sul no setor.

“A economia criativa é uma opção muito importante para a diversificação do portfólio econômico do Estado que é rico em diversidade cultural, biodiversidade e tem um potencial imenso a ser trabalhado”, completa.

Artistas, artesãos, realizadores de eventos, designers, publicitários, arquitetos, professores, empreendedores, gestores e produtores criativos das áreas de gastronomia, moda e tecnologia são mais do que convidados a participar dos encontros realizados em parceria com o Sebrae, Sesc e prefeituras.

Para a construção do plano, serão promovidos oito encontros regionais que vão reunir propostas junto às comunidades criativas de cada cidade e região, ouvindo secretários municipais e colaboradores das áreas Turismo, Cultura, Esportes e Meio Ambiente, artistas, artesãos, realizadores de eventos, festas tradicionais e festivais, designers, publicitários, arquitetos, professores, empreendedores, agentes, gestores e produtores criativos e outros das áreas da gastronomia, moda e tecnologia.

Com informações da Prefeitura de Corumbá.

