Confira a coluna ‘conectado’

Reeleito

O ex-governador Reinaldo Azambuja deverá ser reeleito por aclamação, conforme antecipou a Coluna, neste sábado (21), quando acontece a Convenção Estadual do PSDB de Mato Grosso do Sul. A votação na sede do diretório estadual tem início às 7h e termina às 10h. Considerado o maior partido do Estado, conforme consta no TSE, o PSDB de Mato Grosso do Sul, com cerca de 32.590 filiados, além da reeleição de Azambuja, será eleita uma nova executiva estadual e as novas executivas da Diversidade Tucana, Juventude, PSDB- -Mulher e Tucanafro.

Confraternização

…Enquanto o PSDB realiza sua convenção, a senadora Tereza Cristina (PP-MS) levou uma delegação de prefeitos, vices, e alguns vereadores de seu partido para uma confraternização em Brasília, com o presidente nacional do partido, Ciro Nogueira. Fizeram parte da comitiva, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP-MS); o prefeito de Dourados, Alan Guedes, o de Costa Rica, delegado Cleverson e a prefeita de Jardim, Clediane Matzembacher (PP-MS).

Jardim

….Por falar em Jardim, o ex-prefeito Guilherme Monteiro (PSDB-MS) surpreendeu muita gente na cidade, com o seu desapego político, abrindo mão de sua candidatura a prefeito, mesmo aparecendo em segundo ou primeiro nas pesquisas, dando espaço para o surgimento de uma nova liderança. Trata-se do presidente da OAB da cidade, o advogado Juliano Miranda, conhecido popularmente como Guga. Ele deverá ser escolhido na convenção para disputar as eleições do ano que vem e já aparece em terceiro lugar nas pesquisas. A pré-candidatura tem aval de Guilherme e apoio do presidente tucano, Reinaldo Azambuja. Guilherme, que está muito bem nas pesquisas, avalia sair candidato a vereador, em que puxaria uma grande bancada a favor do PSDB de seus aliados.

Universidades

O governo federal bloqueou R$ 116 milhões do orçamento da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). O presidente do Foprop (Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação das Instituições de Ensino Superior Brasileiras), Robério Rodrigues Silva, disse que “bloqueios são muito graves, mas eles ainda podem ser revertidos, caso o governo alcance a meta estabelecida pelo Ministério da Fazenda. O problema é o corte previsto para o próximo ano”. No orçamento de 2024, o órgão terá redução de R$ 128 milhões.

Prêmio

Dirigido por Vera Egito, “A Batalha da Rua Maria Antônia” foi o grande vencedor do 25º Festival do Rio, cujo resultado foi anunciado nesta semana. Escolhido Melhor Filme de Ficção no circuito Première Brasil, o longa resgata o conflito, em outubro de 1968, entre estudantes da USP, contrários à ditadura militar, e da Universidade Presbiteriana Mackenzie, apoiadores do regime. O prêmio de Melhor Documentário foi para “Othelo, O Grande”, de Lucas H. Rossi dos Santos, enquanto “O Dia que Te Conheci”, de André Novais Oliveira, levou o Prêmio Especial do Júri.

CAE

…E a CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado adiou a análise do relatório sobre a proposta de desoneração da folha de pagamento de empresas de 17 setores. O texto prorroga a medida por mais quatro anos, até 31 de dezembro de 2027. Foi feito um pedido de vista coletiva por parte dos membros da comissão, para que tenham mais tempo para a análise do tema.

CAE 1

A expectativa é que a pauta volte a ser apreciada na próxima semana. A proposta foi aprovada pelo Senado em junho, mas sofreu mudanças pela Câmara dos Deputados em agosto, tendo que voltar para os senadores. Se a versão original do Senado for restaurada, o texto pode sair da comissão direto para sanção presidencial. A proposta do senador Angelo Coronel (PSD-BA) permite que empresas substituam a contribuição previdenciária, de 20% sobre o salário dos empregados, por uma alíquota sobre a receita bruta, que varia de 1% a 4,5%, de acordo com o serviço prestado.

Por Bosco Martins.

Leia mais: