Motorista bêbada e sem CNH causa acidente e deixa dois mortos

Dois homens morreram após se envolverem em um acidente entre motocicleta e carro, no fim da noite de ontem (23), no município de Jardim, a 265 quilômetros de Campo Grande. O Corpo de Bombeiros foi acionado e as vítimas foram encontradas com diversas fraturas pelo corpo e uma delas teve o pé arrancado devido a força da batida. O acidente aconteceu na Avenida Mato Grosso com a rua Três Lagoas, na Vila Angélica.

Conforme informações do portal Jardim MS News, as vítimas, que chegaram a ser socorridas e levadas para o Hospital Marechal Rondon, foram identificadas como Valdecir Pereira da Rosa, de 57 anos e Roberto Carlos Rola Carvalho, de 45 anos e estavam na motocicleta atingida.

A Polícia Militar também foi acionada e durante os trabalhos de investigação no local, dois homens se apresentaram aos polícias, dizendo que eram passageiros do veículo que atingiu a motocicleta, e que a condutora responsável era uma jovem de 24 anos, que fugiu do local e foi para a sua residência, em estado de choque.

Os agentes se deslocaram até a casa da jovem, que foi levada até a delegacia da polícia civil do município. Ela alegou aos PMs que dirigia pela avenida preferencial, quando a motocicleta com Valdecir e Roberto surgiu em alta velocidade e não obedeceram a ordem de Pare na via. A condutora não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Foi realizado o teste de alcoolemia, sendo registrado o,24 mg/l, comprovando que a mesma estava dirigindo sobre a influência de álcool. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Jardim após a necropsia serão liberados para os familiares.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.