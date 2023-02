Ônibus de turismo sai da pista e tomba na MS-276

Um ônibus de empresa de turismo, com placas de Deodápolis, saiu da pista e tombou às margens da rodovia MS-276, em Batayporã, município localizado a 311 km de Campo Grande. O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (24), em trecho que liga Batayporã a cidade de Anaurilândia.

Conforme apuração do Jornal da Nova, o ônibus pertencia a uma empresa de turismo de Dourados. As informações são de que o veículo estava ocupado por 13 passageiros e seguia sentido Batayporã. O ônibus havia saído de São Paulo, com destino a Dourados.

Foi quando, por razões que estão sendo apuradas, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e tombou.

O Corpo de Bombeiros Militar de Nova Andradina foi acionado e compareceu ao local para atender as vítimas. Inicialmente, a equipe dos Bombeiros foi informada de que havia uma mulher com ferimentos, entretanto, no local, constataram que todos estavam bem.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) da Base Operacional de Ivinhema também compareceu ao local, para realizar os procedimentos de praxe. Segundo o jornal local, o trânsito não precisou ser interditado.

Com informações do Jornal da Nova

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: