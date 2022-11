Motociclista não resiste ferimentos e morre após colisão no Bairro Seminário

Italivio Candido Pereira, de 67 anos, morreu na madrugada deste sábado (19), na Santa Casa de Campo Grande, devido a ferimentos sofridos em colisão no cruzamento entre a rua São Faustino e a rua Cardeal Arcoverde, no Bairro Seminário. O acidente ocorreu na tarde da última sexta-feira (18), 11 horas antes de sua morte.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 14h30. Italivio conduzia uma motocicleta Honda CG 125 pela rua Cardeal Arcoverde, quando acabou por colidir em um caminhão da marca Volkswagen, no cruzamento com a rua São Faustino, no Bairro Seminário.

Não foram divulgadas as informações sobre o que teria causado a colisão, mas foi averiguado que na rua São Faustino existe sinal de parada obrigatória.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para realizar o atendimento médico. A vítima foi encaminhada para o Hospital da Santa Casa e deu entrada por volta das 15h30, em estado grave. Por volta da 00h35, o homem veio a óbito.

O corpo foi encaminhado para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: