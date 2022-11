Prefeitura lança campanha “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”

Na próxima segunda-feira (21), Campo Grande contará com a campanha “16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”. A ação contará com oficinas, blitz, cursos, atividades esportivas e rodas de conversas.

O objetivo é promover a ampliação dos conhecimentos a respeito das políticas públicas para as mulheres, legislações, escuta qualificada e atendimento humanizado, bem como auxiliar no aperfeiçoamento dos fluxos de atendimento.

“Trata-se de uma mobilização de abrangência mundial, em alusão ao Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, celebrado em 25 de novembro, e marca também o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que é lembrado no dia 10 de dezembro. São diversos segmentos que aderem a Campanha numa clara demonstração de engajamento com a luta pela não violência, com compromisso, responsabilidade e determinação”, aponta Carla Stephanini, subsecretária municipal de Políticas para Mulher (Semu).

Dentre as diversas atividades, a Semu que é responsável pela gestão administrativa da Casa da Mulher Brasileira, realiza ações de capacitação junto aos agentes públicos, integrantes de setores e serviços integrados de atendimento à mulher, em busca do aprimoramento do atendimento às mulheres em situação de violência em Campo Grande.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.