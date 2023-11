Maratona Bonito 21K será realizada neste ano com foco na promoção do Estado

A 9ª edição da já tradicional meia maratona Bonito 21K será realizada neste ano entre os dias 1 e 3 de dezembro, com foco ainda maior na promoção das atrações do município e do Estado. O grande diferencial da prova sempre foi integrar a prática da corrida e, mais recentemente, do ciclismo com as belezas naturais da cidade de Bonito.

Neste ano, são esperados cerca de 2 mil participantes distribuídos em todas as categorias oferecidas pelo evento, ampliando a porcentagem de visitantes de fora de MS, vindos de todas as regiões do Brasil. Em oito edições realizadas, foram mais de 8 mil participantes e mais de 24 mil visitantes na cidade, muitos deles vindo a Bonito pela primeira vez e a maioria aproveitando para conhecer um pouco das belezas naturais que a cidade e o Estado oferecem.

“Não tenho dúvidas de que a Bonito 21K é um dos maiores eventos esportivos de Mato Grosso do Sul, são oito edições de sucesso, melhorando a cada ano a qualidade e a importância da prova. Uma prova que, além de estimular a prática do esporte e trazer entretenimento, é uma grande geradora de fluxo turístico, promovendo nosso estado e gerando renda para nosso povo”, comenta Marcelo Ferreira Miranda, secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania de Mato Grosso do Sul.

As premiações oferecidas aos participantes somarão mais de R$ 25 mil em dinheiro, distribuídos para os vencedores da meia maratona nas categorias feminina e masculina e dos 121 km do ciclismo speed e MTB feminino e masculino e nas metas da prova de ciclismo, além de mais de 200 troféus para os vencedores das categorias por idade.

A bonificação extra caso o recorde das provas de corrida seja batido, de 50% sobre o prêmio do primeiro lugar, será mantida, e a edição deste ano traz mais uma novidade: uma medalha especial para quem topar o desafio de participar das duas provas, corrida e ciclismo, tendência observada em anos anteriores. Além da premiação geral e por faixa etária, os ciclistas contam ainda com o prêmio de sprint intermediário e rei e rainha da montanha, feminino e masculino.

A prova de corrida de rua é homologada e aferida pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), o que dá segurança aos atletas inscritos. Neste ano, será realizada novamente a feira com artigos

esportivos, e a programação contará com a DJ Larissa Marka animando os participantes e o show de uma banda musical surpresa, que será divulgada em breve. Haverá também um circuito de ciclismo kids com entrada gratuita na arena do evento.