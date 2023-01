Motociclista morre em colisão com carreta na BR-369

O motociclista Sandro João da Silva, de 33 anos, morreu na noite de ontem após ser atingindo por um caminhão, na BR-369, em Coxim, a 278 quilômetros de Campo Grande. Segundo a perícia técnica que esteve no local do acidente, a carreta teria invadido a pista contrária.

Segundo informações apuradas pelo siote Coxim Agora, Sandro pilotava a motocicleta, quando foi atingindo por um caminhão que vinha no sentido contrário. O acidente aconteceu no trecho entre Coxim e Alcinópolis.

Uma equipe da perícia técnica esteve no local e confirmou que a carreta invadiu a pista contrária em um trecho da rodovia que é proibido ultrapassagem. Com oi impacto da colisão, a motocicleta foi parar embaixo do caminhão e a vítima arremessada a 40 metros para o acostamento.

Sandro sofreu fraturas múltiplas e não resistiu aos ferimento, morrendo no local. A v´fitima era natural do município de Pedro Gomes e trabalhava em uma fazenda na região de Coxim.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal esteve no local, além da perícia técnica e a Polícia Civil. A vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) de Costa Rica.

