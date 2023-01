Após buscas, corpo de vítima de afogamento é encontrado no Rio Paraguai

O corpo de Wellington Mendes Medina, de 22 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (17), no Rio Paraguai, próximo ao município de Porto Murtinho, localizado a 473 km de Campo Grande. O rapaz é uma das vítimas de um afogamento, ocorrido no último domingo (15).

Conforme apuração do jornal Porto Murtinho Notícias, os bombeiros mantiveram as buscas desde o domingo (15) em que ocorreu o incidente. Na manhã de hoje (17), o Corpo de Bombeiros recebeu a informação de que moradores encontraram o corpo do rapaz, cerca de 1km do local do acidente, próximo a bomba de captação de água da cidade.

No local, os bombeiros confirmaram que o corpo se tratava do jovem desaparecido. As buscas por Leandra Santos Duarte, 19 anos continuam.

O caso

Leandra Santos Duarte, 19 anos; e Wellington Mendes Medina, de 22, desapareceram no último domingo (15), durante um banho no rio Paraguai, próximo ao local onde deságua o rio Amonguijá em Porto Murtinho.

Uma testemunha contou que o afogamento aconteceu muito rápido. Por volta das 18h, havia algumas pessoas no local, quando Leandra, que estava na parte rasa do rio, foi para uma parte mais profunda e se afogou.

Entre as pessoas que estavam no local, um rapaz, que faz parte da Marinha, tentou salvar a menina, mas a correnteza da água estava muito forte e não teve êxito. Ele foi salvo após se segurar em um barco.

Wellington também estava no local e tentou salvar Leandra, conforme o relato da família, mas não sabia nadar. A mãe do jovem relatou ao jornal local que, antes do incidente, ele disse que logo retornaria para casa. “Ele era um menino bom e gostava de ajudar as pessoas”, conta.

O local é conhecido como “prainha” e é frequentado por moradores que pescam e se refrescam em dias de calor. Entretanto, também é conhecido por ser uma área perigosa, uma vez que muitas pessoas já perderam a vida no mesmo local.

A equipe do Corpo de Bombeiros segue fazendo varreduras no rio com o auxílio de mergulhadores.

Com informações do jornal Porto Murtinho Notícias

