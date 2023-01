Carreta bi-trem carregada de cimento é destruída pelo fogo na MS-339

Uma carreta bi-trem, carregada de cimento foi destruída pelo fogo, na madrugada de hoje (17), na MS-339, entre os municípios de Miranda e Bodoquena. Segundo o Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência, o motorista não ficou ferido.

O incêndio aconteceu por volta de 0h40, quando o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender ocorrência de incêndio em rodovia, a 15 quilômetros de Bodoquena. Diante das informações, viaturas de Bonito foram até o local para combater o incêndio.

O veículo que carregava cimento foi completamente destruído pelo fogo. Informações dos bombeiros e apuras pelo site Aquidauana Notícias é que foram utilizados mais de 4 mil litros de água para combater as chamas. Não houve vítimas, apenas danos materiais. Apesar do susto, o condutor não sofreu nenhum ferimento.

