Motociclista morre após colidir veículo na traseira de caminhão estacionado

Everton Targino dos Santos, de 35 anos, morreu na madrugada de hoje (25), após colidir a motocicleta em que conduzia, na traseira de um caminhão estacionado, na Avenida José Ferreira da Costa, em Costa Rica, a 327 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações apuradas pelo site MS Todo Dia, Everton havia saído de um bar, quando por motivos que serão apurados pela Polícia Civil, colidiu violentamente na traseira de um caminhão, estacionado.

O perito Criminal do Núcleo Regional de Criminalística de Costa Rica, Rodrigo Wenceslau, relatou que a vítima teve um grave traumatismo.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas ao chegar no local do acidente, constataram a morte de Everton. De acordo com a polícia, a documentação da motocicleta estava vencida. O veículo foi recolhido até o pátio do Departamento de Trânsito (Detran).

Além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e a Polícia Militar foram acionadas. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

