Policiais encontram veículo com registro de fraude em área rural

Um homem foi preso no final de semana conduzindo um veículo, com registro de fraude, na MS-270, no Distrito de Itahum, a 234 quilômetros de Campo Grande. Aos policiais, o condutor relatou que desconhecia o crime e que o veículo pertencia ao seu genro. Ele foi preso em flagrante.

Segundo os policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), realizavam um patrulhamento, na região de Itahum, quando avistaram um Fiat Strada, cor preta, com registro de fraude Eletrônica e Estelionato ocorrido no dia três de fevereiro deste ano, em Dourados. O carro estava próximo a um barracão de máquinas agrícolas.

Ao se aproximar do veículo, um homem se apresentou, dizendo que o veículo pertencia ao seu genro, e que o mesmo estaria trabalhando em área rural sem contato telefônico. Com a devida autorização, os policiais fizeram a checagem dos agregados do veículo e constataram o registro criminal.

A ocorrência foi registrada e entregue, juntamente com o veículo, na Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira) em Dourados, para providências legais.

