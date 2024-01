Sorghum halepense é ameaça para safra

Manejo preventivo, essa é a primeira ação para maximizar o controle de plantas daninhas. É com base nesta premissa que a Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul – Aprosoja/MS e o Sistema Famasul disponibilizam um material informativo sobre a ocorrência da espécie Sorghum halepense, conhecido popularmente como sorgo de alepo, capim-massambará, capim-argentino ou vassourinha.

O material é um compilado de informações sobre a origem, ocorrência no território nacional e estadual, classificação, características morfológicas, danos e métodos de controle da espécie. O presidente da Aprosoja/MS, André Dobashi, alerta que “a presença de sementes desta espécie em cargas de milho destinados à exportação, acarreta no cancelamento do recebimento do cereal, impactando em toda a cadeia de produção, por meio do aumento da oferta no mercado interno e redução de preços.”

Para o diretor-executivo da Famasul, Lucas Galvan, “é necessário que os produtores adotem as estratégias do Manejo Integrado de Pragas e Invasoras, a fim de garantir a eliminação da espécie antes do estádio reprodutivo, que é quando ocorre a dispersão das sementes e consequentemente, aumento do banco de material genético no solo.”

