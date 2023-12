Líder do PCC em cidade do MS morre após confronto com a polícia

Apontado como líder do PCC (Primeiro Comando da Capital) em Ribas do Rio Pardo, a 96 quilômetros de Campo Grande, Cícero Cariaga de Souza, de 26 anos, conhecido como “XT PCC”, foi morto após troca de tiros com a Polícia Militar na madrugada de hoje (2). De acordo com a polícia, Cícero possui uma extensa ficha criminal, incluíndo homicídios e tráfico de drogas na região.

Conforme informações do boletim de ocorrência, policiais militares realizavam rondas pelo Bairro São João, quando deparou com um homem conduzindo uma motocicleta Honda Falcon, e manuseando algo que parecia ser uma arma de fogo. Diante da suspeita, os policiais tentaram a abordagem ao suspeito.

Ao avistar os policiais, o rapaz acelerou a motocicleta em fuga, mas se desequilibrou e caiu do veículo. Os militares se aproximaram, quando o rapaz, segurando uma arma, atirou contra os militares. Em proteção, os policiais reagiram e atiraram contra Cícero, que tentopu reagir mesmo ferido.

Ferido, os policiais socorreram Cícero até um hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos, morrendo na unidade de saúde. Uma arma de calibre 32 foi apreendida pela perícia técnica, três celulares e e R$ 1,4 mil em dinheiro.

Segundo informações da polícia, “XT” tem passagens pela polícia por dois homicídios, sete por tráfico de drogas, seis passagens por furto, roubo, lesão corporal, corrupção de menores, falsa identidade, receptação, dano contra o patrimônio, ameaça, desobediência e direção perigosa.

