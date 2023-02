Motorista morre após acidente entre caminhões na BR-163

Gilberto Rodrigues Costa, de 47 anos, morreu em um acidente na madrugada desta terça-feira (14), na rodovia BR-163, próximo a Rio Brilhante, a 163 km de Campo Grande. O motorista conduzia um caminhão baú, quando se chocou com uma carreta prancha que transportava um maquinário agrícola.

A carreta saia de uma estrada vicinal e tentava acessar a BR-163, quando foi atingido pelo caminhão baú. O corpo de bombeiros de Rio Brilhante e a equipe de socorristas foram acionados.

Gilberto ficou preso nas ferragens e, após esforços do Corpo de Bombeiros, foi retirado. Socorristas tentaram reanimação da vítima por cerca de 40 minutos, entretanto o motorista não resistiu e morreu dentro da unidade de resgate. O condutor da carreta não se feriu.

Gilberto morava em Dourados e o caminhão estava carregando de mercadorias no momento do acidente. Ele fazia o trajeto Campo Grande Dourados.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), que atendeu a ocorrência, os dois sentidos da rodovia foram fechados para o trabalho de resgate e a carreta ficou atravessada na pista durante algumas horas. A Polícia Civil acionou a perícia de Dourados para levantamentos.

Com informações do site Rio Brilhante em Tempo Real.

