Motociclista morre ao ser atingido por caminhonete na BR-158

Um motociclista não identificado, morreu na tarde de ontem (1), após colidir com uma caminhonete, na BR-158, em Brasilândia, a 366 quilômetros de Campo Grande.

Informações do Rádio Caçula, o motociclista tentou atravessar a rodovia, quando foi atingindo pela caminhonete.

Equipes de socorro do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas ao chegar no local do acidente, já entrou a vítima sem sinais de vitais. Além dos bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), perícia técnica e a Polícia Civil estiveram no local registrando o acidente e iniciar as investigações para descobrir as causas do acidente.

