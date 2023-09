Caminhoneiro mata ajudante atropelado enquanto abria porteira de fazenda

Um caminhoneiro atropelou o colega de trabalho, na noite de ontem (1), enquanto ele abria a porteira de uma fazenda, na região do Pantanal, em Aquidauana, a 141 quilômetros de Campo Grande.

Segundo o site Princesinha News, o acidente aconteceu, quando o ajudante abria a porteira da propriedade rural, para que o caminhão carregado de sal pudesse entrar na Fazenda Barra Mansa, localizada a 120 quilômetros do município. A Polícia Civil de Aquidauana, esteve no local e deve apurar as circunstâncias da morte.

Equipes do Corpo de Bombeiros também esteve na fazenda, mas acabou encontrar a vítima já sem sinais vitais.

O caso será investigado.

