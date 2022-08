Morre o ex-presidente do CFA, Sebastião Luiz de Mello

Faleceu ontem (12) o ex-presidente do Conselho Federal de Administração Sebastião Luiz de Mello. De acordo com a nota de pesar do Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul (CRAS-MS), Sebastião estava internado no Proncor, em Campo Grande.

Formado pela Universidade Católica Dom Bosco, o administrador é Mestre em Educação pela Universidade Técnica de Comercializacion y Desarrollo, no Paraguai e já presidiu o CRA-MS. Sebastião foi três vezes Pró-Reitor de Administração da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

Ainda no currículo do administrador, consta especialização em Administração Universitária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde era egresso de Cursos de Políticas e Estratégicas, promovido pela ADESG/MS (Associação dos Diplomados pela Escola Superior de Guerra de Mato Grosso do Sul e Pós- Graduado em Avaliação de Instituições pelo IESB / UNB).

O ex-presidente do Conselho Federal de Administração também foi pró-reitor de Extensão e Serviços Comunitários, Diretor de Impressão, Gerente Financeiro e Coordenador dos Órgãos Suplementares, na mesma Universidade. Ele ainda contribuiu com o Governo de Mato Grosso do Sul como Superintendente de Recursos Humanos e de Modernização Administrativa do Estado.

Segundo a nota, o velório de Sebastião Luiz de Mello acontece desde às 9h de hoje no Cemitério das Primaveras, em Campo Grande. O sepultamento está marcado para acontecer às 16h.

