Dono de chácara é multado por extração ilegal de minério

O proprietário de uma chácara de 56 anos, foi multado por equipes da Polícia Militar Ambiental (PMA) em R$ 1.5 mil por extração ilegal de minério. O flagrante ocorreu ontem (12), em um sítio que fica às margens da MS-289, em Amambai, a 355 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações divulgadas pela PMA, a equipe foi até o local após denuncias de movimentação ilegal de aterro, que fica localizada na área rural do município. No local, os policiais constataram uma grande atividade de extração de minério de arenito.

Interrogado, o proprietário explicou que há 5 anos deixa “pessoas e prefeitura” retirarem minério do local. Questionado pela PMA, o dono do sítio disse que não possui licenças ambientais para realização da atividade.

O local foi interditado e o infrator autuado administrativamente, além de multa e o indiciamento por crime ambiental de funcionar atividade potencialmente poluidora sem a autorização ambiental, cuja pena pode variar de um a seis meses de detenção.