No Dia dos Pais, CTG terá costelão no fogo de chão

A família campo-grandense já tem uma ótima opção para curtir o Dia dos Pais neste domingo (14), em Campo Grande. O Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Farroupilha prepara mais uma grande edição do seu tradicional costelão no fogo a lenha.

De acordo com a organização do evento, além do churrasco preparado no chão, brindes serão distribuídos no almoço e músicas típicas da região sul do país, como o fandango vai movimentar os familiares que estiverem presentes no Costelão de Fogo de Chão.

O churrasco será feito com um dos mais saborosos cortes bovinos e preparado lentamente no fogo a lenha, até que a carne fique perfeitamente cozida e macia. No acompanhamento do almoço campeiro ainda tem mandioca, arroz, salada e farofa.

Segundo o patrão do clube CTG, Altair Vetorazzi, vão ser preparados 20 costelões, com peso entre 18 e 20 quilos, totalizando cerca de 400 quilos. Ele aponta que para o costelão ficar “perfeito”, de modo que a carne se solte do osso, os espetos serão levados ao fogo lento às 5h, sendo servidos por volta das 12h, quando deverão estar “desmanchando”.

Os ingressos do evento mais antigo fora do Rio Grande do Sul podem ser garantidos nos telefones (67) 99661-7899 ou 99983-5810. Os ingressos individuais estão sendo vendidos a R$ 50 até o dia da festa e, se houver lugar excedente, na portaria custará R$ 60,00. As bebidas não estão incluídas nestes valores. Crianças até 7 anos não pagam, de 7 a 12 anos pagam meio ingresso.

O clube do C.T.G Farroupilha está localizado na Avenida Prefeito Heráclito de Figueiredo (prolongamento da Ernesto Geisel), 930, no bairro Monte Castelo, após o viaduto da Mascarenhas de Moraes.

